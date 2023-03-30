以弱敵強小抗大 北韓核武加導彈

南韓與美國在朝鮮半島不停地軍事演習，從任何角度看都是在威嚇北韓。美國在南韓與日本都有龐大的軍事基地與駐軍，大半個沖繩群島的土地均是美軍基地。或者部分目標是針對中國，但也同樣是指向北韓。美國在日、韓的軍事基地經常駐有戰術核武。

自從韓戰之後，幾十年交戰者雙方還是處於戰爭狀態，未有進行解除戰爭的和解協議。對北韓來說，美國夥同日本與南韓，背後還有韓戰當年的聯合國軍隊，戰爭的威脅一直存在，國家安全沒有保證。韓戰時有中國和蘇聯的支持，中國改革開放和蘇聯解體之後，中、俄都與美國交好，韓戰時的奧援便不可能有絕對的保證。面對這樣的政治惡劣環境、軍事威脅，北韓可以怎樣做呢？是投降？抑或是自力更生，堅持抗爭下去呢？

自力更生 抗衡美國 中國給了北韓很好的教訓和參考：一是中國靠蘇聯，但最後還是要自力更生。二是毛澤東堅持中國排除萬難都要發展核武，只有擁有核武，才可以與美國抗衡，也不怕蘇聯大國沙文主義的欺壓。三是中國的改革開放，在前有蘇聯改革帶來蘇共的崩潰，和俄羅斯、東歐1990年代的衰落，後有中國20多年的大貪腐，改革開放不能如震盪療法，也不能不防資本對政治、社會、經濟的侵蝕。

北韓未必有中共的能力和資源條件可與美國及西方周旋，也可拉第三世界國家來作支援和發展空間。因此，北韓傾向於更閉關自守，自力更生。不過，在國防方面，北韓只有走中國的道路才可抗衡美國的強大壓力，因而金正恩成功之處在於全力集中發展核武與導彈，不顧美國及西方的制裁，中國和俄羅斯的反對。有核武、有導彈，美國聯同日本、南韓的西方便不敢對北韓小國過於壓迫，一如當年對付中國，今天對付俄羅斯，無論美國氣燄如何，還是怕中、俄的核武。

北韓發展和部署核武，正好對抗美國在日、韓的戰術核武，以小敵大；資源有限，北韓只能集中毀滅威力最大的核武與導彈，以此甚至可與美國針鋒相對。你作軍事演習，模擬進攻，北韓則加快測試研發核武導彈和其他關鍵武器。戰略是大不了同歸於盡，不再是韓戰形式的久戰不下。在核武導彈護衞下，北韓更可與中俄談判，利用其地緣戰略帶來的優勢，在美國與中俄鬥爭中換取中俄的支持與合作。

研究所所長 陳文鴻