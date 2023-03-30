兩岸國際

加州瀕危遠東豹誕雙胞胎
美國加州聖地亞哥動物園昨日宣布，園內的雌性遠東豹數星期前成功誕下一對幼崽。目前牠們尚未接受獸醫檢查，性別不詳，但看來很活潑健康。遠東豹棲息於中國東北地區和俄羅斯遠東地區，是世界上最瀕危的大型貓科動物。
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