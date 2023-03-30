慧眼衞星揭最亮伽瑪射線暴

【本報綜合報道】中國科學院高能物理研究所與全球40餘家科研機構，昨日聯合發表最新研究成果，指出中國科研人員透過慧眼衞星與極目空間望遠鏡，精確探測到迄今最亮的GRB 221009A伽瑪射線暴，較以往人類看到的高出50倍。

1分鐘產生8個太陽質量 GRB 221009A產生於距離地球24億光年的宇宙深處，具有極高亮度和相對較近距離，是千年一遇的重要天文事件。它的爆發信號於去年10月9日，由中科院高能所及全球眾多天文設施觀測到。中國衞星及空間望遠鏡在硬X射線及軟伽瑪能段，對伽瑪暴瞬時輻射及早期餘暉，展開國際最高精度測量。伽瑪暴釋放出的各向同性等效能量，在一分鐘內相當於8個太陽質量對應的全部能量，且產生極為狹窄、極端明亮、接近光速運動的噴流。

中科院高能所研究員熊少林表示，伽瑪暴是一個持續了幾十年的一個謎，經過多年研究，人類仍然對伽瑪暴的了解還不是太深入，包括如何產生，如何在短短幾分鐘內，甚至幾秒鐘內釋放出來非常巨大能量，比太陽在100億年的壽命裏面釋放的能量總和還要多。