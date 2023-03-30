女子喪母留憾 後悔心事從未問

【本報綜合報道】美國田納西州一名33歲女子最近在社交平台發布短片，勸導為人子女要趁母親在世時及早問她5個問題，以免當她離世後再沒法得到這些答案而後悔。這純粹講話的短片上傳以來，觀看次數已超過40萬人次，帶來了大量網民留言。

熱維斯的5個問題分別是「你能手寫我孩子的名字嗎？」、「你能給我的孩子寫一封信，談談你最喜歡他們的甚麼以及你對他們未來的希望嗎？」、「你能分享你最喜歡的童年記憶嗎？」、「你能分享我小時候最喜歡的記憶嗎？」、「你想給你的孫兒留下甚麼？為甚麼？」有自稱處於癌症末期的留言者表示，這短片提醒了她該把握機會，及時為後輩留下自己一生的總結和回憶。