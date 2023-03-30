台女在港學武 推廣高齡健身

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，高雄一名精通少林拳和太極拳的女子，不單曾在兩岸三地的多個武術比賽獲獎無數，更已考獲多項國際級武術教練和裁判牌照。她沒有憑一身武藝打入演藝界，而是以武術知識編成健身課程，在台東一間樂齡大學推廣高齡健身，希望有更多老人家重拾自我照顧能力，晚年活得更有尊嚴。

讓台東長者晚年活得有尊嚴 現年40歲的黃琬婷外表年輕矯健，舉手投足更散發出一股俠女的自信。她在27歲那年由家鄉高雄到香港工作，為改善體質和滿足對功夫電影的憧憬，便開始拜師學習少林拳和易筋經。練功初期她吃過不少苦頭，後來漸入佳境時又得悉老父病重，只好在2017年停止習武返回家鄉。之後因緣際會，黃琬婷又拜了台南一位陳氏太極名家為師並開始參賽，漸漸在武術界闖出名堂。

兩年前，黃琬婷跟隨當兵的男友搬到台東。在醫院工作期間，她發現很多老人身體弱得沒有自理能力，便決定投身高齡健身教育的行列。現時她的課程已開得有聲有色，不少老人慕名而來，就連當地傳媒都找她訪問。