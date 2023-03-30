複製DNA 絕種真猛獁象變肉丸

荷蘭展出 盼喚起關注人造肉 人類要一嘗已滅絕動物肉類可能不再是幻想。澳洲一間人造肉公司早前夥同當地大學，透過已滅絕真猛獁象（Woolly Mammoth）的脫氧核糖核酸（DNA），成功製造一粒巨大肉丸，期望能夠引起公眾關注，以進食人造肉代替真正肉類。

人造肉公司Vow早前與昆士蘭大學生物工程研究人員合作，在綿羊肌紅蛋白幹細胞放入真猛獁象肌紅蛋白DNA序列。由於真猛獁象DNA並不齊全，他們再以其他大象DNA填補空缺，最終成功培養200億個細胞，得以製造一粒真猛獁象肉丸。

製作過程似經典電影 由於一眾研究人員未知人類免疫系統與真猛獁象肉蛋白質會產生甚麼互動，故此無人嘗過該肉類味道。Vow科技總監賴亞爾（James Ryall）解釋，肌紅蛋白是肉丸氣味、色澤及味道來源，形容製作肉丸過程就像經典電影《侏羅紀公園》，最大分別只是沒有創造實體動物。

該粒巨大肉丸周二已在荷蘭一間科學博物館展出。除了真猛獁象，另一已絕種渡渡鳥也是Vow製造肉丸目標之一，卻因所需DNA序列不足而放棄。本報綜合報道