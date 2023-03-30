巴西前總統返國 拒認發動政變

巴西前總統博爾索納羅前天表示，他今天會返國，與所屬政黨商討往後策略，也會視察地方，推動國家及政黨發展。對於被指涉嫌煽動首都年初騷亂，他指假如有意發動政變，早在總統任期內就已出手。分析指，博爾索納羅回國後將進一步干擾盧拉執政。（綜合報道）