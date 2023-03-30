共和黨全國民調 特朗普暫領先

美國民調顯示，在共和黨眾多總統初選參選人或潛在人選中，前總統特朗普在全國手握大約五成支持率，領先24%的佛羅里達州州長德桑蒂斯，卻在艾奧瓦州及新罕布什爾州未能拋開對手。美媒指獨立州份民調比全國民調重要，尤其是最先投票州份。（綜合報道）