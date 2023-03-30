兩岸國際

北愛升恐襲級別 無礙拜登出訪

英國北愛爾蘭事務大臣夏禮思前天透露，軍情五處（MI5）已把北愛爾蘭恐襲等級提升至「嚴重」級別，意味當地極有可能發生襲擊。美國總統拜登早前確認會在《貝爾法斯特協議》簽署25周年訪問北愛及愛爾蘭，白宮副新聞秘書稱目的地恐襲等級更改不會影響行程。（綜合報道）
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