血洗田州校園 槍手曾合法買7槍

【本報綜合報道】美國田納西州納什維爾警方繼續調查周一6人被殺的校園槍擊案，指涉案被擊斃的28歲跨性別槍手黑爾，近年曾合法購買7支槍械，又指黑爾因情緒問題正接受醫生診治。

警方指黑爾案發前在5間店舖購入共7支槍，包括槍擊案所用的3支槍，但父母並不知道，以為黑爾只曾擁有一支槍，並已轉售。警方又公開學校閉路電視剪輯片段，顯示黑爾駕車到學校，警方到場後上樓搜查，並在二樓大堂與黑爾駁火，期間警員兩度叫黑爾放下手槍，之後見到黑爾倒在地上。

除了3名9歲學童喪生，60歲學校女校長、61歲男校工及61歲女代課老師亦被殺死。警方解釋，涉事學校由教會營辦，因此未有駐校警察，行兇動機仍是個謎。

拜登斥反槍管者自私 拜登在北卡羅萊納州出席活動時表示，國家欠槍擊案遇害家庭所需的行動，必須阻止槍械暴力撕裂社區及國家，更質疑為何會允許戰爭武器在街上出現，並批評不支持槍枝管制法案旳人背後涉及重大利益。拜登又指已跟協助阻止襲擊的警員對話，正計劃訪問納什維爾及與遇難者家屬接觸。