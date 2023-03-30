拜登促撤司法改革 以稱不受外國施壓

內塔尼亞胡指可克服分歧 針對以色列爆發當地史上最大政治危機，美國總統拜登前天多次表明憂慮，呼籲以色列總理內塔尼亞胡撤回改革立法計劃。惟內塔尼亞胡隨即重申以色列是一個主權國家，只會根據國民意願做出決定，即使面對最好朋友施壓，都不會受制別國壓力。

拜登否認干涉別國內政 在前往北卡羅萊納州途中，拜登向在場記者表示，自己與其他堅定支持者一樣擔憂以色列局勢：「希望（以色列）總理（內塔尼亞胡）能夠採取行動，努力達成一些妥協。」當被問及會否邀請內塔尼亞胡訪問白宮時，他斷言「近期不會」，又指自己在以色列連日爆發示威期間沒有致電對方，僅依靠大使傳達訊息。他亦否認美方試圖干涉以色列內政，僅稱對方理解華府及在美猶太人立場。

拜登同日返回華盛頓後，再一次談及以色列局勢。他直接呼籲內塔尼亞胡撤銷計劃，期望對方能夠從目前政治困局全身而退。對於內塔尼亞胡日前宣布暫緩改革立法計劃，白宮發言人曾對此表示歡迎，認為此舉可以創造額外時間及空間。

然而，內塔尼亞胡隨即發聲明反駁，以色列是一個主權國家，其政府正尋求達成廣泛共識，從而推動改革立法。他又指自己已認識拜登超過40年，感激對方長期對以承諾，又指以美同盟關係牢不可破，彼此總是能夠克服一些偶然分歧。

佛州州長下月訪以降溫 與此同時，以色列《耶路撒冷郵報》及寬容博物館同日宣布，被視為美國共和黨潛在總統初選參選人、佛羅里達州州長德桑蒂斯下月將在耶路撒冷發表講話，是他成為州長後第二次訪問當地。德桑蒂斯在聲明提到，在美以兩國不必要緊張關係下，佛州充當雙方國民之間橋樑。

44歲的德桑蒂斯成為佛州州長前，曾以國會眾議員身份到訪以色列。美媒指，他長期把自己定位為以色列盟友，在以巴衝突中多次站在以色列一方，指摘巴勒斯坦對和平不感興趣，曾獲黨內支持以色列人士金錢援助，最終贏得州長選舉。本報綜合報道

特拉維夫示威者縱火抗議。 內塔尼亞胡 拜登