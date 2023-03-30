高超音速導彈測試失敗 採購難定
【本報綜合報道】美國空軍部長肯德爾周二證實，高超音速導彈AGM183A再度測試失敗。他指空軍研究試射失敗原因後，可能再展開兩次測試，是否採用AGM183A的預算決定將於明年作出。
肯德爾出席眾議院撥款委員會聽證會，承認本月13日在加州南部海岸測試AGM183A不成功。他沒有解釋失敗原因，僅稱無法從測試中獲得所需數據，正檢視了解。他又指，鑑於最近的AGM183A試驗，空軍會致力推動其他高超音速武器計劃，即高超音速攻擊巡航導彈（HACM）。他強調HACM迄今相當成功，能與更多軍機兼容，提供更多整體作戰能力。美國空軍過去兩年獲得約4.23億美元（約33億港元）AGM183A研發資金，並要求在下一個財政年度增撥1.5億美元（約11.7億港元）。
AGM183A於2018年起研發，生產商為洛歇馬丁公司，去年先後經歷3次助推器測試失敗。美國空軍去年5月成功發射導彈，稱飛行速度高達5馬赫。目前美軍仍未部署高超音速導彈，在同類武器研發進度落後中國及俄羅斯。
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