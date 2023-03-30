俄試射洲際導彈 拜登憂慮

3地區行動 可搭載核彈頭 繼日前決定在盟友白羅斯部署戰術核武後，俄羅斯昨日啟動RS24亞爾斯洲際彈道導彈演習，出動逾3,000名士兵及約300件軍事裝備。外界相信，俄羅斯藉演習展示核力量。與此同時，美國總統拜登表示，憂慮俄羅斯總統普京將在白羅斯部署核武。

演習包括戰略火箭軍對鄂木斯克導彈編隊的綜合控制檢查，以及與配備RS24的新西伯利亞導彈編隊展開指揮和參謀演習。俄羅斯國防部表示，RS24將在3個地區行動，但沒有透露地點。此外，戰略火箭軍將與中央軍區和空天軍部隊合作，演練如何針對現代空中偵察實施偽裝隱蔽及反制，當中包括無人機。

RS24是白楊M洲際彈道導彈改良型號，射程估計達1.2萬公里，並可搭載多個具備獨自瞄準目標能力的核彈頭，導彈可部署在發射車或發射井內。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯獨自或與中國、南非等國舉行軍事演習。俄羅斯還與接壤烏克蘭的白羅斯加強軍事訓練，舉行連串綜合演習。

在華盛頓，拜登指普京的言論是一種危險說話，令人擔憂。不過他強調，俄羅斯仍未把戰術核武部署在白羅斯，但情況惹人關注。白宮國家安全委員會發言人柯比指，目前未有迹象顯示，俄羅斯會在烏克蘭使用戰術核武，將持續觀察。

俄稱在烏首攔截GLSDB 另外，俄羅斯國防部周二宣稱，首次在烏克蘭戰場上空成功攔截地面發射小直徑炸彈（GLSDB）。聲明指，俄軍防空部隊攔截了18枚M142高機動多管火箭系統火箭，以及一枚GLSDB。GLSDB由美國波音公司與瑞典紳寶公司合作研發，估計射程達150公里。

它由兩部分組成，包括以全球衞星定位系統（GPS）制導的小直徑炸彈，以及M26火箭。GLSDB從M142高機動多管火箭系統發射後，炸彈便與火箭分離並張開小型機翼，飛向GPS識別目標。拜登於上月初承諾，提供GLSDB予烏克蘭。本報綜合報道