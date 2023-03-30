大學接炸彈恐嚇 查無異狀

【本報綜合報道】台灣繼早前多個捷運站接獲恐嚇信件指站內有爆炸物後，新竹市國立清華大學周一下午接獲爆炸物通報，校方隨即會同警方檢查兩校區全部館舍公共區域，查無異狀。警方指，恐嚇郵件疑來自境外IP，與近期恐嚇手法相似，已報請檢方指揮偵辦。

新竹市國立清華大學表示，於周一下午2時接獲教育部校安中心通報稱，有政府高層單位郵件信箱接獲恐嚇，並要求學校進一步了解。學校隨即由校長召集指揮中心，並協請新竹市政府警察局派員，在駐警陪同下進行兩校區全面檢查。但直至當日下午5時30分，校內所有公共區域都完成檢查且並未發現異狀，推測是惡作劇。

郵件疑為境外IP 警方表示，依電郵信箱位址、電話號碼和恐嚇內容進一步分析，疑為境外IP，與近期透過網絡言論恐嚇手法針對旅遊運輸系統，以惡作劇方式意圖造成乘客恐慌的特定歹徒有一定雷同度，不排除同一人所為。為避免引發模仿效應並嚴懲犯罪者，目前已報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，依法追究處理。