呃女上貨車性侵轉運 神棍囚22年

【本報綜合報道】台媒周二報道，一名男子改裝客貨車以算命改運的名義，誘騙多名女子上車性侵，事後要求被害人洗淨身體以湮滅罪證。新北地方法院一審認定，該男子犯後否認犯行且不獲被害人原諒，依強制猥褻、強制性交等罪判處22年有期徒刑。

67歲的洪添進自稱命相師，為方便性侵和湮滅罪證而改裝市值100萬元（新台幣，約25萬港元）的客貨車，在車上放置床褥與清洗身體的設備。

事後逼受害人洗澡 檢警調查指，洪男於2015年開始，以改運為由性侵和猥褻最少4名女子，其中一名受害人更是中學生。在性侵完畢後，他藉口「洗除厄運」而要求被害人洗淨身體再離開，迄今已性侵多名被害人數百次。

合議庭認為，被害女子都是因失戀或生活困境等因素導致身心脆弱，才會被介紹給被告，但被告卻為自身性慾而利用癌症和鬼神之說，壓抑被害人性自主決定能力，為她們留下難以磨滅的陰影。考慮被告否認犯行且被害人皆在庭上表達希望重判的要求，法院依上述判刑。