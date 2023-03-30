被斷水源 林場主人跪地磕頭

【本報綜合報道】寧夏一名男子2003年在靈武市馬家灘鎮承包了萬畝荒沙灘，植樹治沙，但當地的雙馬煤礦破壞了其林場的水源。煤礦方面曾承諾周一向林場供水，但未能兌現，導致他情緒崩潰跪地。相關影片周二放上網後，引起關注。馬家灘鎮政府表示，市、鎮有關領導正在林場協調處理此事。

遭煤礦破壞 未見糾正

64歲的孫姓林場主人周一被工人拍下跪地磕頭的一刻，他提到自己植樹治沙已有20年，惟煤礦把水源斷掉，令萬畝林場「沒有水喝」，當時周圍有多名人員圍觀。孫男周二向內媒表示，當地的雙馬煤礦破壞他這處林場的水源，後來雙方達成協議，煤礦將在污水處理廠建成後向林場供水，但近10年來未能有效地解決林場缺水問題。他指，林場植樹治沙最大的困難是水源不足，無奈近幾年只能種植一些耐旱的灌木，在周邊買水澆樹也是杯水車薪。