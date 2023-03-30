應日方要求 江蘇搗盜版動畫網
【本報綜合報道】江蘇省警方周一關閉於當地營運的一個大型盜版網站，該網站專門向日本發布盜版動畫。查緝違法盜版行動始於日本民間團體向警方刑事舉報，據指這次是中方首次應日方要求關閉盜版網站。
營運者迄今獲利595萬元
綜合媒體報道，被查緝關閉的網站名為「B9GOOD」，自2008年前後開始運作，專門上載熱門動畫和電視劇等。相關人士透露，江蘇公安局上月以涉嫌違反中國《著作權法》為由，逮捕該網站的營運者、居住在重慶市的33歲無業男子。該男子迄今為止通過網站廣告收入獲取1億多日圓（約595萬港元）。案中還查處了3名為網站發布影片的男女。
日本動畫公司等組成的「文化產品海外流通促進機構」（CODA）表示，該非法網站從2021年3月至今年2月有超過3億人次造訪，當中約95%來自日本。東京電視台、東映動畫、東寶株式會社、日本放送協會等向CODA提議，將此案作為刑事案件處理。東寶株式會社表示，今後會堅決面對性質惡劣的侵權行為。
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