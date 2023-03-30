足壇反腐未落幕 再多兩人落鑊

于洪臣

足協前副主席 中超聯公司前總經理受查 針對足壇反腐打擊行動持續，湖北省紀委監委網站昨天公布，中國田徑協會主席于洪臣及中超聯賽有限責任公司前總經理董錚涉嫌嚴重違紀違法，雙雙正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委調查。自中國國家男子足球隊前主教練李鐵去年受查以來，足壇先後共有8人受查。

于洪臣出任中國田徑協會主席前，曾任足球運動管理中心副主任、中超公司董事長及中國足協副主席，算是「老足球人」。資料顯示，他2017年8月離開足球領域，出任國家體育總局田徑運動管理中心黨委書記、主任，本年1月當選中國田徑協會第十屆執委會主席。

至於董錚2002年進入中國足協外事部，曾任中國男足前主教練阿里漢翻譯，之後成為女足世界盃中國組委會開發部副部長及中國男足國家隊賽事協調等職務。

2010年，他轉任中國福特寶足球產業發展公司副總經理、總經理，享有中國足協全部賽事及各項活動商務開發權，肩負開拓中國足球市場重任。他2018年成為中超公司董事，一度同時執掌福特寶公司、足協市場開發部及中超公司財務大權，至去年才離開中國足協。

根據湖北省紀委監委網站，于洪臣正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委審查調查，董錚則接受監察調查。

內媒昨天引述消息報道，于洪臣上周一曾參與國家體育總局舉辦學習活動，翌日起開始沒有露面，「別人也不知道他去了哪裏」。

內地媒體昨天統計，自從李鐵去年11月被抓之後，短短123天內另有7名中國足壇人士受查。除了李鐵、于洪臣及董錚，其餘5人分別是中國足協執委會成員、前秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協紀律委員會主任王小平及中國足協競賽部部長黃松。

前中超球隊廣州城停運解散 另外，前中超球隊廣州城足球俱樂部昨天宣布暫停運營，意味球隊正式解散。它前稱廣州富力，至2020年12月改名為廣州城。自2020年起，內地共有42間球會宣布解散，包括6隊中超球隊，分別是天津天海、江蘇蘇寧、重慶兩江競技、青島隊、昆山及廣州城。本報綜合報道

董錚