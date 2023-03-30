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台前監察院長 正式選總統
台灣監察院前院長王建煊早前表示會參選2024年總統選舉，他昨日正式宣布參選，並公布參選方針，主張應與大陸談判和平統一，保有台灣現有制度和避免戰爭。他指出，若兩岸不能和平統一，大陸一武統，台灣就完蛋，若美國來幫忙，台灣更完蛋，會變成烏克蘭第二。（綜合報道）
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