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中越外長通話 增戰略溝通
中國國務委員兼外長秦剛周二跟越南外長裴青山通電話。雙方表示將以兩國建立全面戰略合作夥伴關係15周年為契機，加強戰略溝通，鞏固政治互信，密切各層級各領域交往，推動兩國關係邁向新水平。秦剛指，中越是同志加兄弟；裴青山表示，越方一貫支持中國發展壯大。（綜合報道）
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