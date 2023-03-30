3月30日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月30日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中馬外長會晤 談地區和平
馬來西亞外長贊比里於周二至周三訪問中國，他周二與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談，就共同關心的國際地區問題交換意見。秦剛表示，兩國要進一步深化互利合作、鞏固世代友好，團結應對風險挑戰，為國際和地區和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230330-0330_00178_007/中馬外長會晤--談地區和平
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc