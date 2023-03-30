兩岸國際

中馬外長會晤 談地區和平

馬來西亞外長贊比里於周二至周三訪問中國，他周二與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談，就共同關心的國際地區問題交換意見。秦剛表示，兩國要進一步深化互利合作、鞏固世代友好，團結應對風險挑戰，為國際和地區和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。（綜合報道）
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