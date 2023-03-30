馬英九訪南京大屠殺遇難同胞紀念館
【本報綜合報道】正在中國大陸訪問的台灣前總統馬英九，昨日上午9時許到訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。在進館之前，馬英九向遇難者獻花和花籃致祭，並鞠躬致哀，神情嚴肅。參觀完畢後，他對記者表示情緒受到很大衝擊，又呼籲兩岸應該避戰、謀和。
籲兩岸避戰謀和
馬英九表示，南京大屠殺是人類歷史上罕見的野獸般行為，所以他在留言簿上寫上「歷史絕對不可以遺忘」。被問覺得年輕人該如何正確解讀8年抗戰的歷史，馬英九表示，一方面應該自立自強，培養出不受外族入侵的能力，但也要注意得保持非常仁愛的心，不要去侵略別人。對於外媒預言兩岸可能開戰，他認為兩岸都應研商如何避免戰爭，因一旦發生戰爭，沒其他事情可彌補。
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館位於南京市建鄴區水西門大街418號，通稱江東門紀念館，選址於南京大屠殺江東門集體屠殺遺址及遇難者叢葬地。
台媒報道，上午陪同馬英九參觀的大陸官員包括國台辦副主任陳元豐，下午馬英九一行人將乘坐高鐵轉往湖北武漢。大陸官媒前總編輯胡錫進周二發文指，馬英九首次「登陸」不到北京，表現了他在台灣政治氛圍下的特有謹慎。他認為，除要支持台灣的統派，同時爭取中間力量，還要與美國在台海問題上堅決鬥爭，削弱美方對台獨勢力的鼓舞。
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