馬英九訪南京大屠殺遇難同胞紀念館

【本報綜合報道】正在中國大陸訪問的台灣前總統馬英九，昨日上午9時許到訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。在進館之前，馬英九向遇難者獻花和花籃致祭，並鞠躬致哀，神情嚴肅。參觀完畢後，他對記者表示情緒受到很大衝擊，又呼籲兩岸應該避戰、謀和。

籲兩岸避戰謀和

馬英九表示，南京大屠殺是人類歷史上罕見的野獸般行為，所以他在留言簿上寫上「歷史絕對不可以遺忘」。被問覺得年輕人該如何正確解讀8年抗戰的歷史，馬英九表示，一方面應該自立自強，培養出不受外族入侵的能力，但也要注意得保持非常仁愛的心，不要去侵略別人。對於外媒預言兩岸可能開戰，他認為兩岸都應研商如何避免戰爭，因一旦發生戰爭，沒其他事情可彌補。