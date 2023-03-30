解放軍20架次機艦 台海周邊活動

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九在大陸訪問、總統蔡英文出訪美洲之際，大陸持續派遣軍機和軍艦現蹤台周邊。台國防部昨日公布，截至當日上午6時的24小時內，偵獲解放軍派出16架次軍機、4艘次軍艦持續在台海周邊活動。陸委會主委邱太三表示，蔡英文過境美國時，料大陸軍機增加跨越中線。

據通報，此期間有11架次軍機進入台灣西南空域，包括8架殲10戰機、1架轟6轟炸機、1架運8反潛機以及1架運8技偵機。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。邱太三昨日表示，每每有外國人士訪台，台灣和一些國家有具體互動往來，或是美國對台軍售、推出友台法案，陸方「至少會在跨越中線機艦比例上增加」。

解放軍渤海北部演習 另外，遼寧省葫蘆島海事局昨發布航行警告，解放軍當日清晨5時半至傍晚6時半在渤海北部進行軍事演習，禁止無關船舶駛入。陸媒近日報道，解放軍航母山東號一架艦載戰鬥機突發儀錶故障，幸飛行員冷靜操作，最終成功降落在山東號上。