日外相或周末赴京晤秦剛

林芳正

【本報綜合報道】日媒周二引述當地政府消息稱，日本外務大臣林芳正計劃於本周末到中國訪問，期間將與中國外長秦剛舉行會談。報道指出，會談主題包括釣魚島和東海形勢問題，日方亦將要求中方，盡早釋放近日因涉嫌間諜活動遭中國國安部門逮捕的日本知名製藥廠高層。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中日雙方就林芳正訪華保持溝通，如有消息會及時發布。

報道指，林芳正計劃於周六至下周日訪華兩日，假如成事，將會是自2019年12月以來日本外務大臣首次到中國訪問，也是秦剛擔任中國外長以來兩人首次會面。

料談及中俄軍事活動 針對中俄在日本周邊區域的軍事活動愈來愈活躍，據報林芳正亦將趁機向中方表達日方對此的憂慮。料雙方還將商訂兩國繼續保持對話，以建立具建設性和穩定的關係。秦剛上月與林芳正通電話時，曾邀請對方到中國訪問。日本首相岸田文雄早前也表示，林芳正是應邀訪華。

另針對日本小學教科書近日將北方四島、竹島（南韓稱獨島）、釣魚島表述為日本「固有領土」，毛寧昨日在記者會上指出，有關做法改變不了釣魚島屬於中國的事實。她指日方通過玩弄文字遊戲模糊史實，淡化和逃避歷史罪責，是日方否定和歪曲自身侵略歷史的慣用伎倆。中方已向日方提出嚴正交涉。

秦剛