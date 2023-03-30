傳王毅與沙利文通話 美副助卿訪華

王毅

【本報綜合報道】中美關係緊張之際，美媒指美國國家安全顧問沙利文，上周五曾與中共中央外事辦主任王毅通話，但未有透露詳情。針對上述報道，中國外交部發言人毛寧昨日在記者會表示沒有可以提供的訊息，只重申中美之間保持着必要的溝通。

華自強曾赴香港 另外，美國國務院發言人帕特爾周二證實，美國副助理國務卿華自強於上周分別前往香港、上海和北京訪問，期間與當地工作級別對口人員以及派駐當地的美國政府員工會晤。惟有關華自強此行是否為美國國務卿布林肯訪華鋪路或其他議題，帕特爾均未作說明。毛寧昨表示，知悉華自強赴華是與美國駐華使領館進行內部交流，期間中國外交部北美大洋洲司的負責人應約與他就中美關係進行溝通。

記者追問華自強此行與中方人員談及的議題，例如中國間諜氣球事件、烏俄衝突、南海問題等，惟帕特爾一概婉拒說明會談主題，也未陳述談論結果，僅稱華自強與中方人員的會談觸及中美雙邊關係廣泛議題。帕特爾重申，美方強調與中方保持溝通渠道的重要性。

華自強是美國國務院新成立負責美國對北京政策的「中國協調辦公室」負責人。他這次出訪，是自去年12月以來首次有美國高級外交官員訪問中國。分析認為，這標誌着布林肯近兩個月前突然取消中國之行後，中美以低調方式重返對話。

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