蔡英文將過境美 國台辦警告勿見麥卡錫

啟程出訪中美洲 台4架F16伴飛 台灣總統蔡英文周三啟程出訪中美洲國家危地馬拉和伯利茲，去程和回程分別過境美國紐約與加州洛杉磯。大陸國台辦警告，若果蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫接觸，將是又一次嚴重挑釁，陸方必將採取措施堅決回擊。大陸外交部同日表示，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的接觸。

出發前，蔡英文在機場見記者，台軍派出4架F16戰機伴飛護航蔡英文專機。她將於美國時間周三抵達紐約過境並停留兩晚，屆時將受智庫哈德遜研究所邀請發表演說，並獲頒全球領導力獎，並與美國國會議員會面。她周六轉抵危地馬拉，會見當地台灣僑民、危地馬拉總統賈麥岱，雙方外長料簽署合作協議。至下周一，蔡英文將到訪伯利茲，期間到該國國會演說，並參加一系列活動。

美憂解放軍台海附近軍演 蔡英文今次行程的重頭戲是下周三過境美國加州洛杉磯，預計在列根總統圖書館發表演講，並與麥卡錫會面，下周五晚上返抵台灣。一旦成事，將是台灣總統過境美國慣例開始以來，會見的最高級別美國政客。

白宮國家安全委員會發言人柯比於周二重申，蔡英文過境美國有先例，過境屬於私人行程，並非官方訪問，華府無計劃安排官員與她會晤。

美國傳媒引述知情官員指，拜登政府部分官員擔心蔡英文今次過境會讓北京有借口在台灣附近舉行軍事演習，或用其他方式侵蝕台灣安全。美方亦有試探台灣政府，確保蔡英文的行程符合慣例，同時敦促北京不要強硬回應。

中美元首通話隨時現變卦 中國大陸官員則透露，北京想觀察蔡英文外訪，之後才決定是否同意中美元首通話。在北京，國台辦發言人朱鳳蓮批評，蔡英文過境美國本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，並伺機在國際上兜售「台獨」主張，謀求美國反華勢力支持，以各種名目要與美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連。大陸外交部發言人毛寧敦促美方停止虛化、掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。

85%台網民指美有毀台計劃 近日有民調顯示，85%台灣網民認為美國有「毀台計劃」且早已在執行，民進黨斥為疑美論。朱鳳蓮回應指，該民調反映台灣民眾對美國打「台灣牌」的普遍質疑，批評美國反華勢力借台灣問題遏制中國發展，不惜毀滅台灣，強調「台獨」是絕路、外人靠不住。她又表示，統一後台灣可以實行不同於大陸的社會制度，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度及生活方式等，將得到充分尊重；私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。本報綜合報道

美國眾議院議長麥卡錫（圖）或與蔡英文會面。 柯比 台軍派出F16戰機伴飛護航蔡英文專機。 朱鳳蓮