1.8米巨犬 成家庭保護者

【本報綜合報道】對不少愛護動物人士而言，狗狗可能是寵物的最佳選擇之一，但若體形如人類般的犬隻，或許並非所有人都可飼養。美國傳媒周一報道，英國倫敦一名男子數年前收養一隻巨型犬，儘管家人最初很害怕，但後來發現牠性格友好且待在一起十分有安全感，已將牠視作為家庭一分子。

邁亞（Jamal Miah）於2020年從友人處領養中亞牧羊犬肯佐（Kenzo）。牠目前體重85公斤、用後腿站立時身高1.83米。邁亞表示，平時在街上遛狗時，經常會有人感到害怕或好奇地提問有關肯佐的品種，更有人問牠是否一隻獅子。

重85公斤 曾被誤當獅子 邁亞憶述，因肯佐體形龐大，兩名女兒在他剛收養肯佐時感到害怕，但後來逐漸習慣牠的存在，牠亦成為女兒們的保護者。

邁亞稱截至現在，已在肯佐身上花費逾9,700英鎊（約9.4萬港元），其中大部分用於膳食，牠每天進食約2.3公斤生肉。邁亞又指，儘管新手不適合飼養中亞牧羊犬，但他與家人未後悔過飼養肯佐。