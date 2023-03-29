少女紓壓做手藝 網店揚名國際

【本報綜合報道】當同屆畢業的同窗都進了大學深造，新加坡年僅21歲的溫嘉榕卻已全職經營網店兩年。她放棄升學並非成績欠佳，而是認為販售和製作飾物，才是最能緩解個人壓力的滿足感來源。

成績優秀仍棄升學 溫嘉榕兩年前一邊忙於準備設計學院的畢業作品和課外活動，一邊還要照顧手臂骨折的母親，忙得喘不過氣來。一次在陪同朋友往牛車水購買手作飾物材料時，獲鼓勵以這手藝解壓，她一試愛上，同年3月更索性開網店賺回材料錢。這段時間她雖然要在深夜至凌晨才有做飾物的機會，翌日又要安頓母親然後上課，但手作已經變成她最能找回自己的一刻。在以優秀成績畢業後，她就決定放棄升學全職經營。

溫嘉榕的作品以流行的影視動漫為靈感，每件獨一無二，部分更配搭特色黏土小件。她的誠意打動了一眾網民的心，每周推出的5件新作品馬上被買光，買家除了新加坡本土還有海外的支持者。這令她認識了很多新朋友，生活過得充實愉快。她表示目前更想通過實踐累積經驗，暫未有繼續深造的打算。