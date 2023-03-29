溫馴狗狗陪讀 安撫創傷孩童

狗狗除了是人類的好助手，也是小孩的貼心伴侶。澳洲一間志願機構就成立伴讀犬計劃，利用溫馴狗狗陪伴小學生克服對公開朗讀的恐懼，提升閱讀興趣以及自信心。

定期出勤 後獲零食獎勵

伴讀犬計劃是西格利（Janine Sigley）14年前由美國引入，首個團隊於新南威爾士省東北部一個小鎮開始展開計劃，現已推廣至全國75個地點和355間學校。其中一間小學已參與計劃3年，學生大部分有精神創傷背景，拉布拉多伴讀犬派珀（Piper）每周定時到訪。牠會躺在學生身旁以專注表情，平靜地看着對方讀書講故事，偶爾還會讓對方抱住牠或者充當枕頭令學生們保持心境平靜。校方覺得自派珀到校以來，很多學生在閱讀及專注方面均有進步。