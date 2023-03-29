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貓頭鷹困煙囪獲救
美國新罕布什爾州煙囪清潔工韋爾（Kyle Ware）近日到埃克塞特一處房屋，協助拯救一隻受困於房屋煙囪數天的貓頭鷹。韋爾從業多年以來，首次遇到受困煙囪的貓頭鷹，此前只見過松鼠和浣熊。他表示，貓頭鷹獲救後無法飛行，屋主已帶牠到野生動物中心治療。
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