美國新罕布什爾州煙囪清潔工韋爾（Kyle Ware）近日到埃克塞特一處房屋，協助拯救一隻受困於房屋煙囪數天的貓頭鷹。韋爾從業多年以來，首次遇到受困煙囪的貓頭鷹，此前只見過松鼠和浣熊。他表示，貓頭鷹獲救後無法飛行，屋主已帶牠到野生動物中心治療。