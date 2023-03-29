河南漢離鄉學古琴 改良土產品

【本報綜合報道】中國河南省開封市一名男子多年前偶然聽到古琴彈奏的樂曲，自此被深深吸引，更毅然輟學，遠赴他鄉學習彈琴和製作古琴。他最終學有所成，回到家鄉開設琴坊，更不斷改良當地的製琴方式，希望能為傳承及發揚古琴出一分力。

村中產物 無人識彈 徐亞沖出生專門生產民族樂器的徐場村，2008年他15歲時偶然聽到古琴奏曲，發現用作彈奏古琴是由村中製作，當時村裏卻無人懂得彈奏。他認為只有知曉如何演奏，才能製作出好質量的古琴，於是遠赴江蘇省揚州市學習彈琴和製作古琴。他表示，剛開始因為給琴上漆時未做好防護措施，導致皮膚敏感，甚至影響睡眠。經過一個月堅持之久，過敏症狀才退散。

他5年後學成回到村中開設琴坊，改進並提升家鄉的製琴方式，從開始挑選木材時便會留意其發音，製作期間會留意琴的發音趨勢。為達到最好的效果，因此他每年只能產出約10個古琴，其中最貴的琴價格高達18萬元人民幣（約20.5萬港元）。他希望能繼續製作好質量的古琴，並讓更多人了解民族樂器，將它傳承弘揚開去。