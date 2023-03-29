出土唐代墓誌銘 佐證城摞城年齡
【本報綜合報道】內媒周二報道，河南省商丘市宋國故城遺址考古近日取得重要進展，考古團隊在新發現的6座唐代墓葬中，發現其中一座墓葬出土的墓誌磚完整記錄墓主人的身份、出生地及去世年代等資料，為確認宋國故城「城摞城」確切年代提供重要佐證。
考古團隊在宋國故城南牆北坡處清理墓葬群期間，在第5座墓葬發現陶罐、銅鏡、銅錢、貝殼等陪葬品，以及兩塊墨迹清晰的墓誌磚，有考古人員稱這一發現有助學界了解該墓葬的年代和墓主人身份。中國社會科學院考古研究所研究員、商丘市文物考古研究院院長岳洪彬表示，未發現墓誌銘前考古團隊只知墓葬屬於唐代，現在能證實是屬於唐玄宗李隆基時期的墓葬。
另一方面，國家文物局周二發布2022年度全國十大考古新發現，分別為湖北十堰學堂梁子遺址、山東臨淄趙家徐姚遺址、山西興縣碧村遺址、河南偃師二里頭都邑多網格式布局、河南安陽殷墟商王陵及周邊遺存、陝西旬邑西頭遺址、貴州貴安新區大松山墓群、吉林琿春古城村寺廟址、河南開封州橋及附近汴河遺址，以及浙江溫州朔門古港遺址。
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