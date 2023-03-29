出土唐代墓誌銘 佐證城摞城年齡

【本報綜合報道】內媒周二報道，河南省商丘市宋國故城遺址考古近日取得重要進展，考古團隊在新發現的6座唐代墓葬中，發現其中一座墓葬出土的墓誌磚完整記錄墓主人的身份、出生地及去世年代等資料，為確認宋國故城「城摞城」確切年代提供重要佐證。

考古團隊在宋國故城南牆北坡處清理墓葬群期間，在第5座墓葬發現陶罐、銅鏡、銅錢、貝殼等陪葬品，以及兩塊墨迹清晰的墓誌磚，有考古人員稱這一發現有助學界了解該墓葬的年代和墓主人身份。中國社會科學院考古研究所研究員、商丘市文物考古研究院院長岳洪彬表示，未發現墓誌銘前考古團隊只知墓葬屬於唐代，現在能證實是屬於唐玄宗李隆基時期的墓葬。