中法6人靠划槳 55天跨大西洋

狹窄獨木舟上捱過 惡劣天氣 暈船 內媒周一報道，中國四川省成都市探險家、四川旅遊學院教授劉勇早前與5名法國友人組成隊伍，透過獨木舟無動力划槳探險，從西班牙加那利群島西南部一座火山島出發，花近兩個月跨越大西洋，近日抵達位於加勒比海的法國屬地瓜德羅普島。他事後坦言，自己一生只有勇氣完成此冒險之旅一次。

劉勇與友人於1月30日啟程，歷時54天23小時、划過5,239公里，成功於當地時間周日抵達瓜德羅普島。他表示，今次採用的獨木舟名為「槳手」，全程單艇無後援及動力，且在不借助任何風力設備的情況下航行。他們一行6人分成兩組，輪流晝夜不停地划槳前進，期間所有人幾乎不能站立，活動空間不足兩平方米。

以生水脫水食物維生 劉勇憶述在啟程第一周已遇上大風浪，被迫改變路線持續往南，繞行15天避開惡劣天氣。之後探險隊歷盡艱辛，除天氣因素，還有隊員們出現持續28天的嚴重暈船症狀，抵達目的地前更險些翻艇。他指旅程期間，眾人靠喝生水、吃脫水食物維生，慨嘆稱自己曾有數次一度以為自己回不去了，所幸最終有驚無險、成功抵達目的地，預計將於下月初返回成都市。

今次探險之旅，劉勇將獨木舟當作一個社會學場景實驗室，時刻觀察並記錄隊員的探險和社會行為，以展開探險人類學調查研究。同時，他撰寫了大量海上日誌，保存許多珍貴的影像資料和數據，以便未來進一步整理分析，展開學術研究。本報綜合報道