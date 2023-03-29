華報告：美去年人權狀況倒退

報告稱，2022年是美國人權狀況標誌性倒退的一年，美國人民的基本權利和自由被進一步架空。報告指出，美國民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，公民人身安全得不到保障；美式民主失去民意基礎，政治極化和社會撕裂導致民主共識難以達成；種族主義愈演愈烈，少數族裔遭受廣泛歧視；藥物濫用致死人數持續攀升；兒童生存環境令人擔憂。在兩極分化的經濟分配格局、種族衝突的社會格局以及資本利益集團操控的政治格局相互作用下，美國近年來進一步陷入制度失靈、治理缺位、族群撕裂、社會動盪的泥潭。