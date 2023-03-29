血洗校園奪6命 田州槍手遭擊斃

美國田納西州首府納什維爾一間小學周一發生槍擊，造成至少6人死亡，包括3名9歲學童及3名成年人，成年死者均年過六旬，都是學校職員，其中一人更是校長。警方趕赴到場應對，最終開槍把槍手擊斃。警方指槍手是一名跨性別者，曾就讀該校，目前還未掌握其犯案動機及細節。

跨性別校友 殺師生校長 28歲槍手黑爾（Audrey Hale）的生理性別為女性，但在社交媒體帳戶標注自己為男性。案發時，她從學校側門進入，手持兩支突擊步槍及一把手槍。警方於當日早上10時13分接報，迅速趕到現場，現場的警員聽到學校2樓傳來槍響，兩名警員在學校的大廳區域向槍手開槍，於10時27分將槍手擊斃。

警方指槍擊案是早有預謀及無差別襲擊，發現黑爾作案時準備的學校地圖，地圖詳細繪出校園閉路電視位置、入口及其他配置；當黑爾遇到任何師生，便會開槍射擊。報道指，黑爾去年才在諾西藝術與設計學院（Nossi College of Art and Design）畢業，學院校長形容黑爾是一位才華橫溢的藝術家和好學生，沒想到會引發憾事。

當地一名女子表示，她的母親在事發學校任教師，聽到學校有多下槍聲，躲在儲物櫃內保命，避過一劫。田納西州州長比爾‧李在社交網發文表達哀思，呼籲民眾為涉事學校、教區和社區祈禱。涉事的學校是一間私校，於2001年創立，提供學前教育至小學6年級教育，平均收取約200名新生。

白宮發言人巴埃爾呼籲國會議員行動起來，加強槍械管制。她質問共和黨議員，還要有多少兒童被害，才肯禁止攻擊武器、堵塞背景審查漏洞以及要求安全儲存槍械。總統拜登稱對事件感到厭惡及傷心，希望國會議員通過法例加強槍管。本報綜合報道

黑爾持槍闖入學校大開殺戒。 黑爾 （圖）在社交媒體帳戶標注自己為男性。