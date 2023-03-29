日本東北部 6.1級淺層地震

日本氣象廳公布，東北部青森縣以東、北海道以南對出海域於當地昨天傍晚6時18分發生黎克特制6.1級淺層地震。其中青森縣平內町、野邊地町、七戶町及五戶町震感較強，北海道則以函館市震感最為強烈。香港入境事務處發言人昨天稱，未接獲香港人求助個案。（綜合報道）