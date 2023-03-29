兩岸國際

特朗普前妻 早年遭FBI調查

美國傳媒前天引述聯邦調查局（FBI）調查文件報道，前總統特朗普前妻伊萬娜因在前共產國家捷克斯洛伐克出生，於上世紀80至90年代曾受FBI調查。報道指，FBI調查主要圍繞伊萬娜移民過程，以及其曾經接觸過人士和組織，至1991年結束，沒有指出存在任何問題就結案。（綜合報道）
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