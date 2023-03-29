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美承認民主峰會 重點論俄烏
美國第二屆民主峰會昨天揭開序幕，俄羅斯駐美大使安東洛夫前天質疑美國已鼓勵其他參與國在會後聲明加入反俄言論，估計會後聲明將表現共同國際立場，譴責俄羅斯。美國國務院發言人帕特爾同日承認，俄烏戰爭屬是次峰會討論重點，又指全球如今在民主問題處於關鍵時刻。（綜合報道）
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