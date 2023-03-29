美指TikTok恐損國安 華斥霸權

【本報綜合報道】中國影音分享平台抖音海外版TikTok在美國引起國安憂慮。美國國家安全局（NSA）網絡安全主管喬伊斯（Rob Joyce）前天形容它是中國「特洛伊木馬」，為美國帶來長期戰略網絡安全憂慮。中國外交部發言人毛寧翌日批評，美方將美式霸權演繹得淋漓盡致。

指無證據下濫打壓 喬伊斯當天在加州出席政策會議時重申國家安全局立場，並指TikTok如同裝上子彈的槍，讓中國政府可藉此影響美國人看到訊息，反問：「為何要把特洛伊木馬帶進堡壘？」他認為中國可運用對TikTok影響力，壓制可能讓美國人覺得中國不好訊息，又指出TikTok涉及戰略問題，而非對美國構成即時的戰術威脅。惟他認為監管TikTok母公司字節跳動非常重要，以免未來5至20年出現安全問題。

對此，毛寧批評美方在沒有證據下濫用國家力量、不擇手段，對有關企業圍獵打壓。被問及日本國會議員準備提案禁止TikTok時，毛寧重申反對有關國家泛化國家安全概念，認為各國應為別國企業投資提供公平、公正及非歧視營商環境。

瑞典波蘭亦擬禁用 另外，瑞典軍方前天公布，將禁止工作人員在公務手機上使用TikTok，理由是存在安全隱患。至於波蘭政府顧問機構數碼化委員會亦建議，禁止公共行政部門的僱員在公務手機安裝TikTok；墨西哥總統奧夫拉多爾表明，當地社交平台完全自由，不會禁用TikTok。