總理暫緩司法改革 以色列全國罷工結束

面對國家爆發有史以來最大規模示威，以色列總理內塔尼亞胡前天晚上聲稱自己聽到國民聲音，故決定押後推動司法改革計劃至下月國會會期重啟為止，獲英美等國歡迎。當暫緩立法消息傳出後，當地最大工會隨後宣布取消全國罷工。

自推動司法改革後，以色列連日出現示威，工會前天亦發動罷工，被反對派領袖、前總理拉皮德形容為「國家史上最大危機」。內塔尼亞胡前晚表示，他已意識國內緊張局勢，願意聆聽人民心聲，故會押後議案二讀及三讀程序，至國會下月下旬重新開始會期為止。對於不再強行闖關，他解釋押後計劃能夠騰出時間，藉此展開真正辯論。

美英表示歡迎 因應內塔尼亞胡舉動，以色列總工會領袖巴爾—戴維（Aron Bar-David）隨後發聲明宣布，「在總理宣布暫緩立法後，我宣布罷工結束」，同時強調立法一旦未能達成共識，當地將迎來另一次工業行動。他早前曾呼籲內塔尼亞胡停止發動司法革命，避免為時已晚。在以色列總工會前天發動罷工後，本古里安機場一度暫停起飛航班。

除了以色列工會，美國白宮發言人對此表示歡迎，同時認為內塔尼亞胡此舉可以創造額外時間及空間：「我們一直呼籲（以色列各方）妥協。」英國外交大臣祁湛明也稱內塔尼亞胡此次讓步能夠維護共同民主價值觀，以及保留當地制衡系統。

內塔尼亞胡領導政府去年12月上台，由利庫德集團等多個右派及極右派政黨組成，致力推動司法改革，包括允許國會透過簡單多數否決最高法院決定，以及賦予政府在任命法官方面更大權力等；結果遭遇激烈反對，包括時任防長加蘭特，他是首名公開發聲反對議案內閣成員。

然而，總理府周日辭退加蘭特，沒有說明原因之餘，也無公布繼任人選。內塔尼亞胡強調須抵制阻礙司法改革力量，遭到反對派批評其行為越過紅線。本報綜合報道

特拉維夫示威者焚燒雜物抗議。（Getty Images圖片） 耶路撒冷爆發示威。（Getty Images圖片） 內塔尼亞胡