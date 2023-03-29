華駐北韓大使履新 強化中朝關係

據早前報道，原任中央對外聯絡部副部長的王亞軍，早於2021年2月已調任駐北韓大使，接替前年年底回國的前任大使李進軍。但礙於新冠疫情，王至今才赴當地履新。這次是北韓自從2020年1月關閉邊境以來，首次接待外國外交官。

公開資料顯示，王亞軍於1969年出生，安徽人。他在外交部有多年工作經驗，1995年進入外交部擔任團委書記後，歷任外交部政策研究司副司長、駐歐盟使團公使等職。他在2016年6月調任中聯部部長助理，並於2018年1月升任副部長。中國2018年派代表團前往北韓獲該國領袖金正恩接見，當時王亞軍也是其中一人。分析指，面對來自美國的挑戰日益加劇，北韓希望藉王亞軍到任，強化與華關係。