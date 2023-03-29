朝成功引爆無人潛水攻擊艇

【本報綜合報道】北韓頻密測試核武，官媒朝中社昨日公布，北韓國防科學院上周六至周一再次進行潛水式戰略武器系統試驗，負責中部前線重要火力打擊任務的導彈部隊亦於周一進行示範教育射擊訓練。

射導彈低空引爆模擬核攻擊 核無人潛水攻擊艇海嘯-1型上周六下午在元山灣進行測試，沿着在朝鮮半島東部海域設定模擬600公里界限距離的之字形及橢圓形航線潛航41小時27分，至周一上午到達咸鏡北道花台郡前海預定目標水域，並成功在水下引爆彈頭。通過試驗，朝方正確評估所有戰術技術數據和潛航技術指標，驗證武器系統可靠性和安全性。

另一邊廂，導彈總局周一指導示範射擊訓練，用兩枚搭載模擬彈頭的地對地戰術彈道導彈以空中核爆發打擊方式，在平壤市力浦區對咸鏡北道金策市前海上目標島嶼進行假想核攻擊，成功在目標上空500米引爆彈頭。

今次訓練檢驗核攻擊命令認證程序和發射批准機制的運行正常性，並按照核攻擊命令接收程序和規定，進行對指定目標實施核攻擊的標準戰鬥行動程序，以及火力操作動作的示範教育。