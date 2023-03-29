金正恩下令 幾何級增產核武

美航母駛釜山港 平壤強軍對抗 美國海軍尼米茲號航空母艦打擊群昨日駛入南韓釜山港之際，北韓官媒朝中社同日公布領袖金正恩周一指導核武兵器化工作、視察戰術核彈頭，並審閱擬訂好的核反擊作戰計劃和命令書。值得留意的是，北韓2017年9月3日進行第6次核試前數小時，官媒也公布了金正恩視察核彈頭的照片。

金正恩表示，核武器研究所利用各種手段在多種作戰空間，統合運用核武的戰略構想和意圖，竭盡努力壯大北韓核武力量來應付任何核緊急情況，取得重大成果。他強調北韓加強核力量目的是維護國家安全和地區和平與穩定，絕不應該滿足於現狀，應該繼續努力、不斷加強核力量，只有北韓完美地做好何時何地都使用核武的準備，才能永遠不使用核武；只有確保超越想像的強大核力量優勢嚴陣以待、擺好攻擊姿態，才能使敵人害怕，對北韓國權、制度、人民不敢輕舉妄動。

展示逾10種戰術核彈運載工具 金正恩指出，核武器研究所和原子能部門應為切實達成幾何級數般地增加國家核武數量的構想，擴大武器級核物質生產，加快生產強而有力的核武器，並提出了核武器研究所和原子能部門面前的綱領性任務。韓媒指出，從北韓官媒公布的相片可見，擺放核彈頭的房間牆上掛着的圖片，展示了8種名為「火山-31」的戰術核彈頭運載工具，但估計實際展示的數量超過10種，而核彈頭似乎已小型化至能搭載在短程彈道導彈的程度。

報道指，新公開的戰術核彈頭直徑估計為40至50厘米，整體為國防色，只有前端塗成紅色。它在小型化方面取得的進展足以安裝在北韓去年以來試射的所有固體燃料短程彈道導彈，包括KN-25、北韓版陸軍戰術導彈系統（ATACMS）和朝版伊斯坎德爾導彈。此前，南韓軍方和情報部門估計北韓還無法把核彈頭小型化到足以由短程彈道導彈搭載的程度。

核彈頭小型化 或作第7次核試 北韓進行第5次和第6次核試時發布圓形和長形的核彈頭模型，因此北韓媒體今次發布核彈頭的新相片，可能暗示朝方將進行第7次核試。北韓此前公開的核彈頭是助推裂變彈頭和氫彈彈頭，這是首次公開戰術核彈頭的實物、模型和照片，南韓軍方和情報部門正密切分析它們的長度和直徑等規格，以及它是實際的微型戰術核彈頭還是模型。本報綜合報道