剪斷出軌男友下體 台婦囚5年

【本報綜合報道】台灣彰化縣一名女子於前年懷疑同居男友出軌，在花雕雞麵中混入安眠藥令男友昏睡，趁機剪去對方的生殖器官。彰化地方法院周一以家庭暴力罪之重傷害罪，判處被告5年有期徒刑，案件可上訴。

麵混安眠藥 行兇後自首

判決書指，40歲馮姓越南籍女子嫁來台灣多年，育有一名小孩。她原本在菜市場擺攤賣熟食，與前夫離婚後認識開設神壇的黃姓男子，兩人進而同居。馮女懷疑黃男另結新歡，於前年3月30日深夜把5粒安眠藥加入麵中。黃男吃麵後呼呼大睡，馮女於是以剪刀替他去勢，然後丟入坐廁沖走。黃男在期間雖然痛醒，但因藥效未過無力反抗，只能用手捏馮女。馮女行兇後乘的士到警局自首，警員及消防員事後已找不到黃男的陽具，他的生殖器官僅餘1.5厘米。