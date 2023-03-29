空姐打美容針險死 醫生失蹤

【本報綜合報道】內地空姐小楊近日在陝西省西安市一家美容機構接受透明質酸注射後，出現頭痛和長紅斑。美容機構其後再替其注射溶解酶，詎料注射後她的耳朵突然流血，經診斷竟是透明質酸打進血管導致。而當時替小楊注射透明質酸的「醫生」，事後不知所終。

透明質酸打入血管致耳出血

談到自己在鬼門關走了一轉，小楊仍猶有餘悸。她指當日在兩邊額顳注射透明質酸後，側額開始感到疼痛和長出紅斑。她於是回到美容機構求助，對方一名醫生稱替她注射溶解酶，在其頭上拮了200多針，聲稱是進行「放血」治療。小楊接受治療後離開，但在街上突然右耳流血。後來她前往西安市中心醫院求診，醫生卻告知由於注射透明質酸時打進了血管，造成她右側顳部栓塞。小楊稱，當初給她注射透明質酸的醫生「淡琪」，在她交了一萬元人民幣（約1.15萬港元）的費用後失蹤。美容機構工作人員稱，「淡琪」不是該機構的人。