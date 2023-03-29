桃園槍殺逃亡狒狒 官員只顧合照捱轟

農業局長自責 監察院介入調查 在台灣桃園市逃亡逾兩周的東非狒狒周一落網，但在圍捕期間遭獵人擊中，最終傷重身亡。當時農業局專委盧紀燁只顧笑喊拍照給女兒，引來外界狠批。桃園市政府昨晚指出，盧紀燁請辭獲准，農業局長陳冠義也向市長張善政自請處分。監察院表示，將介入調查槍殺狒狒案。

第一時間將狒狒捕獲的盧紀燁，當時只顧忙着與狒狒合影，因為「要給女兒看」，沒發現牠已身受重傷。他事後還在Facebook發文：「我希望我幼稚園的女兒可以大聲跟同學說『我阿爸抓到狒狒了，真的沒有騙你們』。」

此舉引起一片罵聲，批評他的做法是「做騷」，並質疑若非他只顧拍照，狒狒可能不用死。議員黃敬平指出，盧因政治敏感度不足引發一連串錯誤動作，直言盧雖非動保專家但絕對是農業人才，呼籲民進黨別再政治追殺，放盧一條生路，讓他有將功贖罪的機會為桃園農業盡心力。

獵人稱聽命開槍 當局否認 除了合照風波，網上不斷瘋傳開槍射殺狒狒的畫面。一名林姓獵人向警方坦承自行攜槍參加圍捕並開槍，並辯稱接到新竹縣政府農業處委託，惟當局否認。獵人又透過友人發布多達994字的聲明，強調自己是聽命開槍，參與圍捕行動，桃園市政府農業局完全知情，並對狒狒之死表達遺憾。

林務局保育組科長鄭伊娟昨日表示，因全案已進入司法階段，林務局會協助桃園市查明狒狒確切死因，預計最快一周會有結果，屆時也會對外公布。針對外界批評圍捕過程不專業、用槍時機惹議，鄭伊娟指今次是否符合緊急處置情形，如何執行與後續究責，權限都在桃園市政府。

張善政指出，市政府團隊會記取教訓，對生命抱持嚴肅尊重的態度，並請農業局盡速提出檢討報告與精進作為。早前有指狒狒從六福村主題遊樂園逃出，但園方已否認。警方指全案將依《野生動物保育法》偵辦，如獵殺野生保育類動物者，可處半年至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元新台幣（約5.2萬至26萬港元）罰款。本報綜合報道