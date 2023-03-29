河北冷藏庫起火11死 3人逃脫

河北省滄州市滄縣14名工人前天拆除一個廢棄冷藏庫期間，冷藏庫突然起火，只有3人成功逃生，餘下11人死亡。有遇難者家屬估計，起火原因或與冷藏庫殘留製冷劑發生化學反應有關。當地一位村民稱，起火倉庫早前被人買下準備開發。一名工頭承包拆除倉庫工程，有傳已被警方控制。（綜合報道）