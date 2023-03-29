山東省政協副主席 違紀受查

中央紀委國家監委昨天公布，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查及監察調查。58歲的孫述濤是山東高密人，2001年1月出任菏澤市副市長，翌月調任山東省委組織部副部長，後兼省幹部學院院長。他歷任威海市市長、山東省副省長、濟南市市長等職務。（綜合報道）