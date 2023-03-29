3月29日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月29日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
山東省政協副主席 違紀受查
中央紀委國家監委昨天公布，山東省政協黨組成員、副主席孫述濤涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查及監察調查。58歲的孫述濤是山東高密人，2001年1月出任菏澤市副市長，翌月調任山東省委組織部副部長，後兼省幹部學院院長。他歷任威海市市長、山東省副省長、濟南市市長等職務。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230329-0329_00178_011/山東省政協副主席--違紀受查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc