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性侵信徒 台漢求停審被駁回
台灣中華中正黨榮譽主席、年逾七旬的徐浩城涉嫌早年以開道場修煉為由，性侵7名女信徒被捕，2020年獲控強制性交及猥褻等罪。他翌年獲准以300萬元新台幣（約78萬港元）保外就醫，至近日再以患慢性腎衰竭及嚴重心臟病為由要求停審，遭台北地方法院前天駁回。（綜合報道）
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