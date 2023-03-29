南京拜謁中山陵 馬英九鞠躬致意

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九前天抵達上海，並前往江蘇省南京市，展開為期12天祭祖交流之旅。他昨天上午在當地拜謁中山陵，期間進入中山陵墓室，向孫中山先生棺木行三鞠躬禮，其後發表講話。由於警方管制入場，有民眾不滿被擋中山陵外，擾攘一輪後遭帶離現場。

稱孫中山盼兩岸共同努力 馬英九昨天早上9時抵達中山陵，一路步行進入園區，至9時14分走到孫中山先生紀念碑，神情嚴肅地在紀念碑前留影。他其後轉往其他地方，包括進入中山陵墓室前先敬獻花圈、宣讀祭文等儀式，當進入陵墓室後對孫中山先生棺木鞠躬。他在講話中提到孫中山先生當年多項建國主張都分別在台灣與大陸實現；深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，這是兩岸中國人不可迴避責任，否則雙方都沒前途。

南京中山陵坐落於紫金山，於1926年1月興建、1929年落成，面積逾8萬平方米，須登上392級階梯才到祭堂。他下午參訪中國近代史遺址博物館（即南京總統府）及南京國際安全區主席拉貝故居等地，至傍晚會面江蘇省當地黨政領導。